Прыгали в холодную воду: как спасались моряки потерпевших крушение танкеров

В Керченском проливе завершилась операция по спасению экипажа со второго танкера, севшего накануне на мель. Все 14 человек эвакуированы на берег. Продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Всего к работам на месте крушения двух судов привлечены более 200 человек и около 40 единиц спецтехники.

Ночью была увеличена группировка МЧС в районе Керченского пролива. Прибыли дополнительные силы из Донского спасательного центра. Утром началась эвакуация моряков. Сразу два танкера потерпели крушение всего в нескольких километрах от Крымского моста.

Танкер "Волгонефть-239" накануне не выдержал удара стихии. Волны повредили судно, оно потеряло управление и после дрейфа село на мель в 80 метрах от Таманского берега. Но эвакуировать экипаж сразу не получилось из-за темного времени суток и шторма, который до сих пор продолжается.

Одно судно буквально переломило волной. Нос сразу ушел под воду. Моряки спрыгнули за борт.

"Волгонефть-212" был спущен на воду ровно 55 лет. 15 декабря стало для него днем рождения и днем гибели.

Один член экипажа погиб. Остальных доставили в Анапу. У моряков сильное переохлаждение.

Ситуацию на контроле держит президент. Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ и по созданию рабочей группы по ликвидации последствий во главе с вице-премьером Виталием Савельевым. По факту крушения будет организована проверка Южной транспортной прокуратурой.

"Волгонефть" — самая массовая серия советских танкеров класса "река-море". Плавание допускалось при волнении до 5 баллов с ограничением по высоте волн до 2,5 метров. В 90-е такие суда переделывали, чтобы повысить класс до морского – вырезали середину и заново сваривали две части. Такой укороченный вариант моряки прозвали "река-горе". Счет затонувших из-за поломки судов "Волгонефть" уже перевалил за полторы сотни.

При крушении произошел разлив нефтепродуктов. На борту танкеров могло умещаться совокупно до 8 тысяч тонн топлива. Росрыболовство ведет постоянный мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе. Но учитывая течения, пятно могло унести в центральную часть Черного моря.