Снег накрыл Россию целиком

Снег, метель и сильный ветер до 17 метров в секунду обещают сегодня в Москве. В МЧС призывают быть осторожными: на дорогах гололедица и снежные заносы.

Последствия циклона уже устраняют в Санкт-Петербурге. Коммунальщики расчищают магистрали, подходы к станциям метро и остановкам общественного транспорта, а также к объектам социальной инфраструктуры.

В Самарской области в результате непогоды машины попадают в снежный плен. На участке федеральный трассы М5 временно ограничено движение для грузового и маршрутного транспорта.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снегопад накрыл Россию почти целиком. По его словам, снег лежит почти на 99% территории страны.

На Сахалине прошла операция по спасению рыбака на озере Буссе. Мужчина провалился под лёд и не мог самостоятельно выбраться. К нему поспешили очевидцы. При помощи саней им удалось вытащить пострадавшего.