В Москве наградили лауреатов крупнейшей литературной премии России

В Москве наградили победителей первого сезона литературной премии "Слово". Это награда с самым большим призовым фондом.

Заявки на участие в конкурсе подали более трёх тысяч авторов из разных регионов нашей страны, а также из-за рубежа. Среди номинантов как молодые, так и известные поэты и прозаики, в том числе и писатели-фронтовики, их произведения рассказывают о спецоперации. Один из них стал победителем в номинации проза.

Дмитрий Филиппов, писатель: "Она о моих друзьях, боевых товарищах, о жизни сапёра, потому что я сам служил сапёром. Главные герои книги — это люди, с которыми я познакомился на фронте, и которые стали близкими для меня. Это книга о них, это книга их памяти, о живых и павших".

