КПРФ подвела итоги уходящего года

Итоги уходящего года подвели в Коммунистической партии Российской Федерации. Пресс-конференция состоялась в Москве.

В ней приняли участие руководители фракции КПРФ в Госдуме и председатели парламентских комитетов. Выступавшие отчитались перед избирателями об успешной работе по ключевым направлениям законодательной и общественной деятельности. Это поддержка наших бойцов-участников специальной военной операции, вопросы демографии, развития производства и сельского хозяйства.

Партией разработан проект бюджета. Особое внимание уделено выполнению главных пунктов президентского послания.

"Справедливость, дружба народов, успешное развитие, выполнение пяти ключевые позиций послания – будь то мировые темпы развития, уничтожение и противоборство с нашими врагами и противниками и задачи борьбы против нищеты и вымирания страны были и остаются ключевыми. Я считаю, что наша партия и наша команда в этом году продвинулись серьёзно по этому направлению", - заявил лидер партии Геннадий Зюганов.