Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР

Россия после четырёхлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса возобновила регулярное пассажирское сообщение сразу с двумя странами. Поезда начали систематически курсировать в Китай и обратно. Первый локомотив из Приморья отправился и в КНДР.

Поезд сообщением "Туманган – Хасан" прибывает на станцию точно по расписанию. Состав пока небольшой, всего один вагон. Добраться в КНДР по железной дороге можно уже с лета этого года. Но поезд ходил, что называется, по требованию. Российским турфирмам нужно было сформировать группу не менее чем из 20 человек и подать заявку на прибытие состава. Сейчас же поезд будет ходить регулярно, три раза в неделю, вне зависимости от количества пассажиров.

В числе первых пассажиров – всего два человека. В КНДР отправляются по работе. Такие поездки совершали и раньше, но теперь всё гораздо проще. Купить билет в КНДР можно сразу в кассе на железнодорожном вокзале.

Однако представители туриндустрии предупреждают, что посетить КНДР можно только по специальному приглашению, либо в составе организованной группы. Такие путешествия сейчас пользуются все большей популярностью. С февраля КНДР посетили уже более полутора тысяч человек.

Сотрудники таможни советуют туристам перед путешествием в КНДР подробно ознакомиться с тем, что нельзя ввозить и вывозить из страны. Путь из Хасана до станции Туманган займёт всего 17 минут. Это время пассажиры проведут в комфортном плацкартном вагоне.

Приморский край – особенное туристическое место России. С одной стороны регион граничит с КНДР, с другой – с КНР. Только за последний год регион посетили 500 тысяч иностранцев, из них 370 тысяч — жители Китая.

На станцию Гродеково в Пограничном районе прибывает поезд из китайского города Суфыньхэ . Регулярное железнодорожное сообщение возобновили впервые после пандемии коронавируса. Колея на железных дорогах в Китае и КНДР уже чем российская. Именно поэтому трансграничные участки имеют сразу две колеи. На одном пути здесь сразу 4 рельсы.

Билеты и в Китае, и в России пассажиры приобретают прямо перед поездкой. Отправление каждый день. До пандемии железнодорожный пункт пропуска в Пограничном проходили до полутора тысяч человек. К наплыву туристов на таможне готовы и сейчас, особенно перед новогодними праздниками.