Тяжёлые бои идут в Курахово. Как сообщают с передовой, наши штурмовые подразделения выбили противника из квартала многоэтажной жилой застройки. Большая часть города находится под контролем российских войск. Южнее населённого пункта идёт зачистка вражеской группировки, оказавшейся в окружении. А в районе Курского приграничья ликвидирован отряд иностранных наёмников.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоивановки в Курской области. После артподготовки штурмовики малыми группами, используя рельеф местности, стремительным броском вошли в село, заняли ключевые строения и провели зачистку. Среди трофеев - подтверждения участия в боях за ВСУ иностранных наемников.

Противник пытался перебросить подкрепление, но подразделения ВСУ и большое количество техники были уничтожены артиллерийским огнем. Десятки украинских военных сдались в плен. Как выясняется, среди них много уголовников, которых отправили на передовую прямо из тюрьмы.

"Со мной 51 человек был. По 153 статье изнасилование, по 115 убийство, мародёры были. Пообещали много денег, зарплату и что обнулится судимость, и все будет хорошо", - рассказывает Артур Пломбирус, пленный военнослужащий ВСУ.

Подразделения группировки "Центр" продолжают наступление на Покровском направлении. САУ "Малка" бьет 110-килограммовыми снарядами на расстояние до 20 километров, уничтожая опорные пункты ВСУ. Точечные удары по целям наносят операторы беспилотников. В результате за последние сутки освобожден населенный пункт Пушкино в ДНР. Противник потерял два танка, две БМП "Бредли" и несколько арторудий.

Успешно используют беспилотники, в том числе самолетного типа, и подразделения Южной группировки войск. На Кураховском направлении поражены опорные пункты противника. Это дало возможность штурмовым подразделениями продвинуться вперед и занять новые рубежи.

"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 400 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей", - сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг".

В зоне ответственности группировки "Запад" экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожают бронетехнику, пулеметные точки, опорные пункты и склады с боеприпасами. Потери ВСУ только за минувшие сутки превысили 500 человек.