Дополнительные силы МЧС стягиваются в район крушения двух танкеров в Керченском проливе

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива. Стало известно, что в район крушения двух танкеров прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России, ЮРПСО МЧС России, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Всего 140 спасателей и 24 единицы техники. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

На побережье в районе поселка Волна возобновлена эвакуация экипажа с танкера "Волгонефть 239". Спасены пять человек. На месте работают более 200 специалистов и 37 единиц техники.

Напомним, что операция приостановлена до утра из-за погодных условий.

Накануне, 15 декабря, в Черном море рядом с Керченским проливом попали в шторм и получили критические повреждения два нефтяных танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Сначала одно из судов село на мель. Почти весь его экипаж в составе 13 человек удалось спасти, погиб один матрос. 11 человек с переохлаждением госпитализированы. Позже на мель рядом с Таманью село и другое судно. Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. По поручению главы государства создана рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая занимается ликвидацией последствий ЧП.