Вдова Левкина назвала необычный способ ей помочь

Скоро будет месяц как не стало Владимира Левкина. Незадолго до смерти бывший участник группы "На-На" попал в больницу, однако не было причин для волнений и переживаний. В скорую певец садился сам. Из больницы Владимир звонил жене Марине, они разговаривали. А буквально на следующий день его не стало.

"Он очень любил, кода наступало утро. 17 ноября он просто не проснулся. У него была легкая смерть. Ему стало плохо, он уснул. Его спасали, и он так и не пришел в себя", - сообщила вдова Левкина.

Марина высказала мнение, что таким образом Владимир пожалел ее, пожилую мать и многочисленных поклонников, которые волновались за него. К тому же артист вряд ли хотел, чтобы о нем говорили как о больном человеке. Не секрет, что при жизни Левкин не любил распространяться о своем онкологическом заболевании, с которым боролся годами, и, наоборот, неизменно демонстрировал оптимизм и энергичность.

"Сейчас многие спрашивают, чем помочь. Я отвечаю: просто включите его песни. Он так хотел ротаций, так хотел, чтобы его песни звучали", - призналась Марина в интервью проекту "Не принято обсуждать" с Ольгой Чебыкиной.