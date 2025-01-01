Собянин: Новый комплекс онкобольницы №62 в медкластере в "Сколково" достроят в 2025 году

Новый комплекс Московской городской онкобольницы №62 на территории Международного медицинского кластера в Сколкове достроят в следующем году. В составе больницы возводятся два современных корпуса общей площадью свыше 60 тысяч кв. м. Первый - амбулаторно-стационарный, второй - операционно-реанимационный.

Амбулаторно-стационарный корпус рассчитан на 525 коек и ежедневно сможет принимать больше тысячи пациентов. Здесь появятся отделения лучевой и ультразвуковой диагностики и радиотерапии, а также манипуляционные практически по всем основным онкологическим профилям. В корпусе разместится уникальный центр опухолей костей и мягких тканей. В нем будут применять новые принципы создания биопротезов при помощи МРТ-, КТ-визуализации и 3D-печати. Операционно-реанимационный корпус откроет для клиники новые возможности.

Кроме того, строится Центр паллиативной помощи. Здесь разместятся детское и реабилитационное отделения, а также отделения гериатрии и сестринского ухода. Все корпуса будут оснащены самой современной техникой.

А еще комплекс поможет минимизировать передвижения пациентов по разным районам Москвы и области в поисках нужного врача. Если раньше квалифицированную помощь получали по трем адресам, то теперь все необходимое будет в одном месте. Это позволит эффективнее проводить лечение.