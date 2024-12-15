"Это же такая скукотища и вообще ужас": Песков раскритиковал детище Навки

Татьяна Навка и Дмитрий Песков в браке с 2015 года. Оба крайне редко дают интервью, касающиеся личной жизни, поэтому каждое их слово на эту тему ценится многочисленными поклонниками на вес золота. Так, особое внимание журналистов и обывателей привлекло появление Татьяны Навки в новом выпуске подкаста "Произвольная программа", в котором прославленная фигуристка высказалась не только на спортивные темы, но и затронула личную жизнь.

Так, олимпийская чемпионка рассказала, что и она и ее супруг дома оказываются поздно: оба очень заняты работой. Причем даже в родных стенах Татьяна не может отключиться от создания того или иного ледового шоу. Напомним, что после завершения профессиональной карьеры Навка нашла себя в организации представлений на льду.

"Это реально 24 часа в сутки – я постоянно работаю, созваниваюсь. Я прихожу домой, мой муж меня ждет, а мне нужно еще поговорить: тут музыку не туда. Он говорит: подожди, 12 часов ночи, какой композитор? Я говорю: 12 часов – у нас все творческие люди, им надо работать ночью", - рассказала Навка.

При этом, подчеркнула фигуристка, она всегда старается дождаться супруга, чтобы вместе лечь спать. Татьяна старается, несмотря на работу, поддерживать крепость семейных уз.

"Он очень поздно тоже приходит с работы. В 9 если он приходит, можно сказать, это рано – это как в 6. Обычно это 11-12, частые командировки. Если он в Москве, и если это не до 5 утра, я всегда его дожидаюсь, и мы вместе ложимся спать", - отметила фигуристка.

При этом она не скрывает, что Дмитрий Песков к ее постановкам поначалу обычно относится со скепсисом и даже не упускает возможности раскритиковать идею супруги. Поэтому Навка перестала ему заранее что-то рассказывать и показывать.

"Про "Лебединое озеро" он говорил: "Я не понимаю вообще, как это можно делать, это же такая скукотища и вообще ужас, там заснут все". Вот. Понравилось. Второе – сейчас "Щелкунчик". То же самое. Но он просто не любит классику, поэтому говорит: "Господи, как это можно вообще ставить?" - объяснила Татьяна.

Кроме того, Навка раскрыла один из секретов своего счастливого брака - она не задает лишних вопросов.

"Табу у нас нет в семье. Я просто умная женщина, я не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь — лучше спишь", - заключила спортсменка.