"Она несчастная женщина": Пригожин откровенно рассказал о трагедии Успенской

Осенью Любовь Успенская на всю страну объявила о пропаже единственной дочери Татьяны Плаксиной. Вскоре выяснилось, что наследница королевы шансона по какой-то причине уехала в Израиль. А затем по телевидению показали новое интервью Плаксиной, в котором опять негативно высказалась о матери. Тогда в Сети зрители сделали вывод, что Татьяна "сорвалась". Не секрет, что несколько лет назад была аналогичная ситуация, и Успенская не скрывая говорила, что у дочери проблемы с наркотиками.

В этот раз, впрочем, певице удалось быстро стабилизировать состояние наследницы, и в настоящее время Татьяна выступает вместе с матерью. Более того, появилась информация, будто Успенская теперь в райдере указала, что на все выступления берет с собой единственную дочь.

"Самое страшное, когда у тебя нет свободы. Отпустите ребенка на свободу. На самом деле, это большая трагедия, она несчастная женщина. Есть такая категория "еврейских мамочек". Я вижу выступления дочери и вижу любовь террором. Любовь террористическая убивает человека. По-человечески, мне ее жалко. Она сама страдает, и дочь заставляет страдать", - высказался о ситуации королевы шансона известный продюсер Иосиф Пригожин в шоу "Ты не поверишь!"

Отметим, что в конце декабря Татьяне Плаксиной исполнится 35 лет. Она никогда не была официально замужем, детей у нее нет.