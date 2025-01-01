СМИ: Трамп хочет оставить без защиты Украину и Европу

В ноябре Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах. Республиканец обошел представительницу Демократической партии Камалу Харрис. 20 января 2025 года Трамп официально вступит в должность.

Еще в своей предвыборной кампании он обещал содействовать быстрому завершению конфликта между Украиной и Россией. Сейчас же газета The New York Times пишет, что "Трамп стремится не только закончить войну, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом", поэтому он "вряд ли подпишется под каким-либо подобным соглашением". В конечном счете вступление Киева в НАТО "останется несбывшейся надеждой" Владимира Зеленского.

По мнению издания, после того, как станет президентом, Дональд Трамп направит фокус внимания на Китай, чтобы приостановить его быстро растущее влияние. Получается, делает вывод газета, что на плечи Европы ложится забота о поддержке Украины.

Ранее стало известно, что команда Трампа готова рассмотреть инициативу Виктора Орбана о прекращении огня на Украине. Об этом заявил будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Он подчеркнул, что неограниченная поддержка киевского режима Вашингтоном не может быть стратегией по украинскому конфликту. По его словам, они уже продумывают, как завершить конфликт и заставить все стороны сесть за стол переговоров.