Еще двух участников банды Басаева задержали спустя более 20 лет

Во Владимирской и Тверской областях сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета задержали двоих участников банды Басаева.

По данным следствия, один из них - Хамидула Япов - причастен к нападению на российских солдат 4 октября 1999 года в районе станицы Червлённой. А второй - Минкаил Магамадов - участвовал в атаке на псковских десантников в 2000 году.

В результате этих преступлений в общей сложности погибли 99 военнослужащих, 32 были ранены. Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проверяет их причастность к иным нападениям. Также устанавливаются личности и других участников банды.

