Правительство выделит дополнительные 10 млрд рублей на зарплаты медиков

Правительство дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Как отметил глава кабмина, по всей стране открывают поликлиники, больницы, амбулатории. Оснащают новейшим оборудованием. Но эффективность всей этой работы напрямую зависит от квалификации и заинтересованности сотрудников.

Правительство помогает привлекать новые кадры. Так, в следующем году планируется принять на работу в регионы порядка 26 тысяч специалистов. Из них - более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч представителей среднего медперсонала.

"Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Такая поддержка крайне важна для наших регионов. Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", - сказал Мишустин.