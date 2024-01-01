Ракова рассказала о расширении мер помощи недоношенным детям в Москве

В следующем году в Москве будет завершена большая программа капитального ремонта поликлиник. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Кроме того, в городе планируют открыть пятый флагманский центр при больнице имени Буянова и реконструировать 12 корпусов различных многопрофильных стационаров.

Москва продолжит развивать и направление сервисов в медицине. Одним из крупнейших проектов уходящего года стало новое меню в столичных стационарах. В следующем году в больницах начнут обновлять постельное белье. А еще все медицинские учреждения с 2024 года стали полностью цифровыми.

Большое внимание город уделяет младенцам, родившимся раньше срока. В столице запустят новый проект.

"Я думаю к середине года мы запустим специализированные центры медицинского сопровождения этих детей при многопрофильных больницах, где команды узких и высококвалифицированных специалистов будут наблюдать этих детей, помогать им развиваться нормально, купировать все возможные негативные события и помогать родителям", - сообщила Анастасия Ракова.

