Всё продумано до мелочей: как в Москве строят школы по новому стандарту

Анастасия Ракова объявила о старте тренировочных работ для одиннадцатиклассников в формате ЕГЭ. Это поможет выпускникам лучше подготовиться к основной аттестации. Между тем, для комфортного обучения в столице в разных районах возводят новые школы.

Многофункциональный спортивный зал, интерактивные доски и высшая степень безопасности учащихся. Это не какая-то элитная гимназия, а обычное по нынешним временам современное учебное заведение возведенное по единому московскому стандарту. В одно из таких зданий и переедут ученики, живущие в районе улицы Правда.

"Спроектирован таким образом, что дети сначала идут в детский сад. Потом в рамках этого же здания, но уже фактически его отсеке заканчивают и идут в начальную школу. Такое решение позволяет детям достаточно комфортно переходить из детского сада в начальную школу. В детском саду они уже могут знакомиться с преподавателями", - рассказывает Алексей Чинченко, руководитель проекта.

Учебный корпус рассчитан на 400 места – по 200 человек в сад и в начальную школу. Кабинеты расположены таким образом, что самые маленькие ученики будут заниматься на первом этаже. На втором также расположен спортивный зал, который трансформируется в актовый, а рядом интерактивная комната для знакомства в игровой форме с различными физическими и природными явлениями.

"Что касается возведения школьных учреждений, на данный момент идет реализация проектов трех школ в районах Ватутинки, Богородское и Лефортово. Они смогу принять около трех тысяч учеников. Сейчас в строительстве находятся несколько дошкольных образовательных учреждений: детский сад с бассейном на 350 мест на севере столицы в Бескудниковском районе, на 300 мест в восточном округе в районе Измайлово и на 225 мест в центре в Пресненском районе", - сообщил ДЕНИС АНИСИМОВ, советник Отдела по контролю за проектированием объектов Управления по строительству объектов образования.

Один из таких детских садов на 150 человек сейчас заканчивают в новом жилом квартале Бусиновский парк на севере столицы. Здесь проектировщики продумали всё до мелочей. Учебное пространство расположено таким образом, чтобы ничто не отвлекало от занятий. А вот место для игры и отдыха уже в виде привычного зала. Оформлены группы и с интересным дизайнерским решением. Основная палитра, которая задаёт тон, продолжается и в соседних помещениях.

"Всего у нас будет 6 групп. В каждой группе по 25 малышей. Итого у нас получается на каждом этаже по 2 группы. В каждой групповой у нас есть раздевальная, игровая комната, санузел плюс буфет. Также есть в данном садике музыкальный зал, спортзал", - говорит ВЛАДИМИР АНЦИБОР, руководитель направления по проектированию.

Новая школа в скором времени заработает и на востоке столицы. Здание полностью построено и сейчас идут отделочные работы как с фасадной части, так и внутри помещений. Строители прокладывают инженерные коммуникации, после чего начнётся уже оформление кабинетов и залов.