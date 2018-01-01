Картина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковки

"Иван Грозный и сын его Иван" наконец вернулись в постоянную экспозицию в Третьяковку - в антивандальной капсуле. Шедевр Репина дважды подвергался нападению. Последнее, в 2018-м году. Реставраторам удалось не только восстановить легендарное полотно, но и открыть подлинные цвета. Репортаж Полины Кастрицкой.

Известный художник Мясоедов и подумать не мог, что с него Репин напишет одно из самых страшных и трагичных лиц в истории живописи - своего Ивана Грозного.

Не только жестокость - но и раскаяние. В итоговом варианте Репин отсылает зрителя к образу Пьеты. В этюдах, эскизах, документах и письмах - драматичная судьба одного из самых сложных живописных полотен. Впервые оно было показано на 13-й выставке передвижников. Страшная сцена, изображённая с почти осязаемой реалистичностью, шокировала многих, вызвала ожесточённые споры и даже навлекла на картину запрет цензуры.

"Посещали эту выставку все как бы высокие чины, Победоносцев был очень этой картиной недоволен. И Александру III сказал, что в общем-то такое выставлять нельзя. На самом деле, император тоже посетил и посмотрел и в результате родилось такое запрещение на экспонирование картины", - рассказала Елена Теркель, заведующая отделом рукописей Государственной Третьяковской галереи.

Наконец, картина была выставлена в Третьяковской галерее - и здесь на неё дважды совершали покушение. В 1913 году душевнобольной иконописец напал на Грозного и царевича с ножом, сильно повредив их лица. Тогда утраченные живописные элементы заново писал сам художник. В 2018-м картина едва чуть не погибла от рук вандала. Реставраторы для спасения шедевр применяли новейшие методики. И вдруг, залечивая свежие раны, в свете ультрафиолетовых лучей обнаружили шрамы столетней давности.

На выставке показаны все этапы реставрации. Для проведения операций Ивану Грозному и его сыну создали специальный стол-трансформер. Впервые в истории картине провели панорамный бесконтактный рентген по методике, разработанной в Третьяковке. А еще - комплекс химических анализов составов и материалов. Оказалось, что вся картина хронически больна.

С помощью новейших технологий поздние наслоения аккуратно сняли, применив новейшие материалы, стойкие к изменениям. Теперь "Иван Грозный и сын его Иван" вернулись в родной зал Третьяковской галереи - в специальной климатической антивандальной капсуле.