Сбившая ребенка в Москве женщина отказалась от медосвидетельствования

Сегодня до конца дня в Щербинском суде Москвы изберут меру пресечения женщине, которая в минувшую субботу на Porsche сбила няню с ребенком на тротуаре. Мальчик погиб. Выяснилось, что водитель села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Подробности страшного ДТП.

49-летняя Наталья на скамье подсудимых впервые. Еще совсем недавно она стала виновницей смертельного ДПТ с участием ребенка. Против автоледи возбудили уголовное дело - нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Свою вину женщина отрицать не стала.

Напомним, что страшное ДТП произошло в минувшую субботу в элитном посёлке в Новой Москве. На кадрах видеозаписи видно, как черная иномарка на высокой скорости не вписывается в поворот, сначала вылетает на заснеженный тротуар, а после сбивает ребенка с няней. Удар был настолько мощный, что пешеходов буквально разбросало в стороны. Позже в больнице у 9 летнего мальчика остановится сердце. С многочисленными травмами спасти удастся только женщину. К слову, в последние годы дама, со слов родственников на фоне сильного стресса, начала злоупотребляла спиртным.

По словам местных жителей, виновница ДТП уже давно на плохом счету у соседей. Ее неоднократно видели за рулем нетрезвой. В этот раз трагедии избежать не удалось, по началу автоледи даже не поняла, кого сбила, а по приезду сотрудников ДПС и вовсе отказалась проходить медосвидетельствование.