Утвержден 15 пакет санкций против России

Под ограничения попали военные, менеджеры энергетических компаний, российские оборонные, судоходные компании, "химический завод и российская гражданская авиакомпания". Кроме того, под санкциями оказались 52 морских судна.

Кроме того, санкции введены в отношении "двух чиновников КНДР" и китайских компаний, которых Евросоюз подозревает в поставке в Россию электроники и компонентов беспилотников, уточняет ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия развивается, ее экономика растет, несмотря на беспрецедентные в мировой истории санкции. Он отметил, что никакой шантаж и попытки извне помешать России ничего не дадут, она уверена в себе, чувствует свою правоту и силу.