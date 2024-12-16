Путин: Запад доводит Россию до красной черты

В начале выступления Владимир Путин сердечно поблагодарил военнослужащих, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой и предложил почтить минутой молчания павших. Затем президент сообщил, что за этот год освобождено 189 населенных пунктов.

Меж тем, по словам российского лидера, Запад продолжает навязывать миру свои правила, но, по словам президента, для него есть только одно правило - никаких правил, в результате доводя Россию до красной черты, передает РИА Новости.

"Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать - тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой", - рассуждает Путин.

Также он предостерегающе отметил, что если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере.