Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства. Он сообщил, что российские войска в течение этого года освободили почти 4,5 тысячи кв. км территорий. Также Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника подорван, отмечается в официальном телеграм-канале Минобороны.

"Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тысяч военнослужащих", - сообщил Белоусов.

В результате, сообщил министр обороны, противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Он привел данные, согласно которым укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае не превышает 45-50%.

В свою очередь совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию ВС России. Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих, отметил Белоусов. В среднем ежедневно заключают контракт более 1200 человек.