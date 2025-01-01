В России появится новый род войск

Андрей Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем. Их создание планируется уже в третьем квартале 2025 года, сообщает ТАСС.

"С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий – требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космос", - также отметил министр обороны.

Кстати, войсковые изобретатели постоянно улучшают характеристики БПЛА, средств связи и РЭБ, подчеркнул он. Соответственно, перспективные системы вооружений и принципиально новый характер ведения будущих военных действий требуют наличия в войсках специалистов новых военных профессий, отмечается в официальном телеграм-канале Минобороны. Белоусов сообщил, что будут создаваться новые учебные заведения под перспективные специальности.

Отметим, что Россия принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности страны. Сформированы новые военные округа - Московский и Ленинградский. Численность Вооруженных сил повышена до полутора миллионов человек, ускоренными темпами идет их переоснащение на современные образцы вооружения и техники.