Путин объявил о скором старте серийного выпуска "Орешника"

Успехи российской армии, ход специальной военной операции, ситуация в мире и задачи на ближайшее будущее стали основными темами выступления Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны.

В начале президент объявил минуту молчания в память о погибших. И подчеркнул: уходящий год стал знаковым в достижении целей СВО. С января освобождено 189 населённых пунктов. Наши войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В то время как ситуация в мире становится всё более напряжённой, в том числе из-за агрессивных действий блока НАТО. Россия принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности страны. Сформированы новые военные округа - Московский и Ленинградский. Численность Вооружённых сил повышена до полутора миллионов человек, ускоренными темпами идёт их переоснащение на современные образцы вооружения и техники.

"Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован. Использовались баллистическая ракета в безъядерном в гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты и безопасности России и наших союзников. Это безусловно будет сделано", - заявил Путин.