Названа причина внезапного молчания Ирины Болгар

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, в последние недели вдруг перестала выступать со скандальными высказываниями в адрес создателя Telegram. Вместо очередных откровений и разоблачений Ирина начала с завидной регулярностью выкладывать на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" идиллические фотографии и видео, на которых запечатлены трое наследников.

Говорят, Павел Дуров пошел на мировую с Ириной Болгар, передает телеграм-канал "Звездец какой-то". Напомним, что женщина требовала от миллиардера внушительных алиментов на детей. А больше года назад она лишила через суд Павла Дурова родительских прав.

Самое интересное, что ранее официальный представитель миллиардера вообще отрицал какую-либо связь Дурова с Болгар.