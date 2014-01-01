Источник власти правящих на Украине политиков – государственный переворот 2014 года. Это имеет значение и сегодня, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, киевский режим каждый день совершает преступления против российского и украинского народов. В частности, вторжение ВСУ в Курскую область — это преступление против российского народа. И изгнание противника за пределы территории страны – святая обязанность Вооруженных сил России.

Путин отметил, что после поражения эти деятели киевского режима просто сбегут за границу - под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют. Российский лидер добавил: уже сбежавшие за рубеж киевские деятели наворовали денег у народа и сейчас отлично себя чувствуют, передает РИА Новости.