Сати Казанова показала итальянский паспорт ребенка и объявила об отъезде из России

Дочь певицы Сати Казановой получила итальянский паспорт. Теперь она официально гражданка Евросоюза. Радостной новостью певица поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Сати Казанова опубликовала видео, на котором запечатлена с дочкой (личико ребенка она, как обычно, спрятала за смешной картинкой) и с мужем, итальянцем Стефано Тиоццо.

На этом новости артистки не закончились. Сати сообщила об отъезде из России. Счастливое семейство отправляется в Дубай. "Так все это интересно, трепетно и немного волнительно! Я как будто с ней проживаю все впервые. Первый паспорт. Первое путешествие. Первая встреча с морем", - сообщила Сати Казанова.

Напомним, что популярная певица, бывшая участница группы "Фабрика" стала мамой в конце октября. Свою беременность Сати тщательно скрывала и сообщила радостную новость лишь, когда большой живот стало невозможно прятать под объемной одеждой.

Впоследствии Казанова рассказала, что они с мужем давно пытались зачать ребенка, но у них не получалось. В какой-то момент артистка даже подумывала сделать ЭКО или обратиться к услугам суррогатной матери, но, к счастью, все получилось само собой.