Российская армия в ходе СВО освободила в этом году 189 населённых пунктов и прочно владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Владимир Путин заявил сегодня об этом, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. Президент подчеркнул - США и коллективный Запад продолжают накачивать нелегитимный режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наёмников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта. Глава государства обозначил приоритетные задачи, стоящие перед российскими Вооруженными силами.

Итоговую коллегию Минобороны верховный главнокомандующий начал со слов благодарности всем тем, кто куёт победу России в рамках специальной военной операции. Благодаря этим усилиям, подчеркнул Владимир Путин, на фронте наметился перелом:

"Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым, знаковым в плане достижения целей специальной военной операции. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду ОПК и всенародной поддержке российские войска полностью владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения".

Только за этот год освобождено свыше 180 населенных пунктов. Российские войска теснят противника на большинстве направлений, продвигаясь вперед крайне высокими темпами.

"Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего потери составили почти миллион человек за всё время СВО", - отметил Андрей Белоусов, министр обороны.

Только в курском приграничье уничтожено свыше 40 тысяч украинских боевиков. Непонятно только, зачем нужны были эти жертвы?

"И наши эксперты, и иностранные, с кем ни поговоришь, говорят, что в Курске это авантюра. Но с точки зрения преступлений против народов России - это преступление. Особенно в плане страдания гражданских. И здесь святая обязанность ВС выбросить противника с нашей территории. Задача юстиции - зафиксировать преступления. А задача спецслужб - найти и покарать преступников", - заявил Путин.

Данное заявление Владимир Путин делает уже под занавес совещания с военными, напоминая и им, и всем, кто будет слушать вступление президента, что Россия не воюет с украинским народом. Наша страна ведёт борьбу с неонацистским киевским режимом, который уже давно утратил не только легитимность.

"Этот режим вообще утрачивает признаки государственности. Вот когда мы говорим о нелегитимности, что мы имеем в виду. На выборы не пошли, не пошли. Конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти. Рады. Всё. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в украинской Конституции способа продления президентской власти", - отметил Путин.

По идее, Конституционный суд Украины должен был расставить все точки над "и". Однако Зеленский фактически его разогнал.

Это касается и запрета канонической церкви. И тотальной мобилизации, в ходе которой украинцев отлавливают на улицах и отправляют на убой. Но ТЦК план все равно не выполняет. При этом Запад требует продолжения войны. И ради этого киевский режим, говорит Путин, наверняка пойдёт на снижение мобилизационного возраста.

"Я думаю, что очередным преступлением будет и снижение призывного возраста до 18 лет. Это именно преступление. Потому что, снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай гитлерюгенд, ситуацию на поле боя это не поменяет. Это все понятно. Но думаю, что по указке тех стран, интересы которых защищает киевский режим, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет, и пацанов погонят на убой. Так как сегодня вылавливают людей на улице, как бродячих собак в ходе принудительной мобилизации, и гонят их сегодня под пули", - рассказал Путин.

В России же, напротив, не иссякает поток добровольцев. По словам министра обороны, в прошлом году контракт подписали более 300 тысяч человек. В этом уже 430. Серьезными темпами, по словам Андрея Белоусова, идет переоснащение армии и флота. Важнейшая задача в условиях крайне напряженной военно-политической обстановки.

Уже сейчас у наших границ кратно увеличено число натовских военных. А в перспективе в Европе могут появится американские ракеты средней дальности. Их подлетное время до Москвы составит 8 минут. И, безусловно, данный шаг потенциального противника не останется без ответа, говорит президент. Россия будет вынуждена развернуть свои ракеты средней дальности. Но пока этого не делает.

"Фактически Россия взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке. Но, как уже говорил, в случае, если США приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения будут сняты", - сказал Путин.

Это касается и новейшего гиперзвукового комплекса средней дальности "Орешник", который в перспективе может появиться в Белоруссии. Сейчас же президент поставил задачу - наладить его серийное производство. Полным ходом идёт разработка и новых ракетных систем.

"Значительно повышена помехозащищенность бортовой аппаратуры ракетного оружия. Отработаны новые способы введения полетных заданий. В дальнейшем нужно рассчитывать их в режиме реального времени по оперативно выявленным целям. Чрезвычайно важная задача для нашего ОПК", - сказал Путин.

В целом их вообще немало на предстоящую перспективу. Это и создание новых видов связи для управления войсками в реальном времени. И наращивание производства роботизированной техники и беспилотников. Совсем скоро в России появится отдельный род войск БПЛА. Кроме того, в ближайшее время будет усилено производство систем ПВО. И проведена инвентаризация разработок так называемого народного ВПК, которые успешно применяются на фронте. По словам министра обороны, подобные образцы должны пойти в серию. Деньги на это у государства есть. Сейчас оборонные расходы составляют свыше 6 процентов ВВП. Однако, по словам президента, наращивать их бесконечно Россия не будет.

В завершение президент подчеркнул, что выполнение всех социальных обязательств перед военнослужащими по-прежнему остается для государства приоритетной задачей. Как и помощь семьям погибших бойцов, память которых почтили минутой молчания.