Путин вручил госнаграды российским паралимпийцам

В понедельник Владимир Путин встретился в Кремле с российскими спортсменами - победителями 17-х Паралимпийских летних игр в Париже и вручил им государственные награды.

Всего наши паралимпийцы выиграли 64 медали - 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Указом президента девять спортсменов удостоены ордена Почета, восемь - ордена Дружбы, еще 22 - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" первой и второй степени.

Президент подчеркнул - нашим атлетам пришлось бороться не только с соперниками, но и противостоять произволу международных спортивных чиновников.