Путин вручил госнаграды российским паралимпийцам

В понедельник Владимир Путин встретился в Кремле с российскими спортсменами - победителями 17-х Паралимпийских летних игр в Париже и вручил им государственные награды.
Всего наши паралимпийцы выиграли 64 медали - 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Указом президента девять спортсменов удостоены ордена Почета, восемь - ордена Дружбы, еще 22 - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" первой и второй степени.
Президент подчеркнул - нашим атлетам пришлось бороться не только с соперниками, но и противостоять произволу международных спортивных чиновников.
"На прошедшей Паралимпиаде, прямо скажем, из-за недобросовестных, политизированных запретов наши спортсмены не смогли продемонстрировать своё мастерство: всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате – в далеко не полном составе – вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта, вошли в десятку сильнейших паралимпийских команд планеты", - отметил Путин.