ЕС ввел санкции против Долиной и Канделаки

Евросоюз объявил содержание 15-го пакета антироссийских санкций. В европейском черном списке – 16 россиян и три компании из России. Как утверждают в Брюсселе, повод для санкций -"дестабилизирующие действия за рубежом".

В санкционном перечне Евросоюза оказались журналистка и гендиректор холдинга "Газпром‑Медиа" Тина Канделаки, политолог и директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев, певица, народная артистка Лариса Долина.

Санкции введены также в отношении трех организаций. Это, в частности, российское информагентство "Африканская инициатива" и авиакомпания Utair. Также под санкции попали 26 физлиц и 2 компаний из Белоруссии – с формулировкой "за поддержку СВО". ЕС также внес в черный список главу Минобороны и замначальника Генштаба КНДР, передает РИА Новости.