Асад раскрыл обстоятельства бегства из Сирии

"Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии" – так озаглавлен документ, опубликованный пресс-службой бывшего сирийского лидера. Он утверждает, в частности, что о падении Дамаска узнал после того, как прибыл на российскую военную базу в Хмеймиме.

По словам Асада, по прибытии на базу он узнал, что правительственные войска оставили все боевые позиции. Экс-президент утверждает, что, пока он находился в Хмеймиме, ситуация вокруг объекта продолжала ухудшаться.

База подверлась массированным ударам беспилотников. Как заявил Асад, в связи с этим Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать его в Россию, передает ТАСС.