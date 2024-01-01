Собянин: Объем взаимной торговли между Москвой и Китаем увеличился на 7,7%

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем. На Китай приходится более семи процентов от объема несырьевого неэнергетического экспорта города, отметил он.

"За девять месяцев 2024 года она увеличилась на 7,7%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. При этом доля Москвы в общем товарообороте стран превышает 40%", - сообщил Собянин.

Мэр столицы также назвал товары, которые поставляют в Китай из Москвы.

"В страну поставляется московская продукция машиностроения, приборостроения, медицинская техника, пищевая продукция и другие товары", – говорится в сообщении.

По словам Собянина, особое внимание уделяется совместным промышленным проектам. Кроме того, власти России способствуют развитию столичного экспорта.

Ранее сообщалось, что площадка "Алабушево" стала центром развития фармацевтической отрасли. Там трудятся более 1,5 тысячи человек.