Актер Александр Головин встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Актер театра и кино Александр Головин посетил пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице. Он отметил, что в пункте все организовано на высоком уровне.

"Я здесь не в первый раз. Все очень уютно, прекрасно. В одном месте можно сразу пройти все процессы. Считаю, что это большой поступок для мужчины – принять решение защищать Родину. Это настоящий патриотизм", – сказал Головин (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.