Власти Кубани опровергли сообщения о риске для экологии из-за аварии танкеров

Рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет. Ситуация в районе Керченского пролива после ЧП с танкерами стабилизирована, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В заявлении Кондратьева, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края, сказано, что угрозы для жизни и здоровья экипажа танкера нет. В то же время, необходим постоянный мониторинг ситуации в акватории, приводит содержание заявления ТАСС.

Днем ранее в Керченском проливе под ударами штормовых волн переломился пополам и затонул танкер "Волгонефть-212". Из находившихся на борту 13 членов экипажа спасли 12, погиб 21-летний моторист.

По информации сайта "Водный транспорт", нефтеналивное судно "Волгонефть-212" следовало из Саратова в порт "Кавказ", расположенный в Керченском проливе. Перевозило свыше 4000 тонн мазута. Во время шторма сел на мель еще один танкер.