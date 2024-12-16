Переговоры по урегулированию конфликта на Украина на начальном этапе должны идти без участия Киева. В присутствии украинской стороны любые соглашения станут невозможными. Поэтому еще до начала обсуждения следует решить, на каких этапах в процесс будет вовлечен Киев, заявил британский политолог, и сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен.

Как указал эксперт в статье для издания Foreign Policy, на начальных этапах переговоры должны вестись между Соединенными Штатами и Россией. Украина не сможет поднять все вопросы, которые ее волнуют: в частности, вопрос о гарантиях безопасности со стороны Запада.

Более того, присутствие Украины на ранних этапах переговоров и вовсе может сделать их невозможными, считает Ливен. Политолог поясняет, что любой предполагаемый компромисс немедленно станет достоянием гласности и вызовет бурю протеста в Европе, на Украине, в конгрессе США и в американских СМИ.