Американист Васильев назвал основную цель Трампа относительно Украины

Евросоюз принимает новые санкции против России, а Дональд Трамп обещает быстро завершить украинский конфликт. Значит ли это, что на Западе больше нет даже внешнего единства по поддержке киевского режима? Попытается ли Трамп переложить все расходы по Украине на Европу? Выдержат ли такую нагрузку страны Старого света?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Для Трампа важно сохранить некую политическую динамику, чтобы его первые шаги на посту президента США давали первые плоды, чтобы его администрация не начала пробуксовывать. Есть несколько целей. Первая - перевести стрелки часов на Европу. И сказать, что Соединенные Штаты сегодня занимаются перераспределением ролей", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео.