В ночь на 17 декабря пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку в России. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, передает РИА Новости.

Накануне три украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области. На днях в небе над Россией были перехвачены 37 беспилотников. По 12 БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.

Меж тем наши войска продвинулись в Курахово. Большая часть города находится под контролем ВС России. Как сообщили с передовой, наши штурмовые подразделения выбили противника из квартала многоэтажной жилой застройки. Южнее населенного пункта идет зачистка вражеской группировки, оказавшейся в окружении. А в районе Курского приграничья ликвидирован отряд иностранных наемников.

Еще два населенных пункта — Веселый Гай и Пушкино — освобождены в ДНР. В Минобороны сообщили о новых комбинированных ударах по территории Украины. На этот раз целями стали аэродромы ВСУ, четыре ЗРК и другая техника. Кроме того, накануне сбит вражеский МиГ-29.