Вашингтон объявил о санкциях против компаний из России и Китая

Министерство финансов США расширило санкционный список. Как заявили в ведомстве, в перечень попали 11 физических и 8 юридических лиц из России и КНДР.

Как сказано в обнародованном в понедельник уведомлении, ограничения введены в отношении 11 граждан КНДР. В числе попавших под санкции российских компаний - "Новосибирскоблгаз", "Сибрегионгаз", ДВ ИНК и "Восток Трейдинг".

На каких основаниях вводятся санкции, Минфин США не пояснил. Известно, что включение в санкционный список означает заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурантами перечня, передает ТАСС.