Российские вооруженные силы продолжили наносить удары по военным целям и объектам ВПК на территории Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Сумской области и в подконтрольном Киеву Херсоне.

Наши войска в зоне спецоперации уничтожают боевиков, зажатых на Кураховском выступе. Минобороны подтвердило освобождение села Елизаветовка - успеха добились подразделения "Южной" группировки. В ДНР Ивановские десантники при поддержке бронегруппы овладели крупным опорником неприятеля в Часов Яре.

Экипажи танков Т-72 группировки "Восток" круглосуточно оказывают поддержку штурмовым группам, которые продвигаются вглубь обороны противника. Получив координаты целей, бойцы из Бурятии оперативно покидают замаскированную стоянку и перемещаются к передовой. Мощная защита позволяет наносить удары прямой наводкой, не опасаясь атак вражеских дронов. Несколько точных выстрелов - и укрепленные позиции боевиков поражены.

На красноармейском направлении расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" уничтожил украинский разведывательный беспилотник самолетного типа "Лелека", не дав ему возможности передать информацию о расположении российских подразделений. Дрон засекли во время боевой работы по контролю воздушного пространства. За считанные минуты комплекс вывели на огневой рубеж и, захватив цель, поразили вражеский БПЛА. Кроме того, "Стрелой" был сбит самодельный барражирующий боеприпас ВСУ.