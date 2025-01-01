Кабмин скорректировал программу развития сельского хозяйства

Правительство подготовило ряд изменений в программе развития сельского хозяйства с учетом поручений президента и задач на 2025 год, об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Агрострахование, гранты на развитие семейных ферм, разведения фруктовых садов и ягодных питомников - для этих направлений предусмотрены отдельные субсидии. Часть затрат на исследовательские работы получат компании, создающие отечественные ферменты, пищевые и кормовые добавки. Особый акцент поддержке агробизнесу в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Мишустин.

Еще одной темой стал кадровый вопрос в здравоохранении. В том числе привлечении медиков в села и малые города.