Путин сформулировал задачу России на 2025 год

Развитие экономики предложения – одна из задач России на 2025 год. Это позволит обеспечивать работу и достижение необходимых параметров, в том числе и макроэкономических, заявил Владимир Путин. Президент России встретился с крупным бизнесом.

Российский лидер напомнил, что на состоявшихся недавно крупных мероприятиях он говорил о целях, стоящих перед страной. По словам Путина, в 2025 году надо добиваться сбалансированного экономического роста.

Глава государства предложил представителям бизнеса сформулировать свои идеи и предложения. Путин отметил, что правительство России и администрация президента учтут эти предложения и постараются учесть их в практической работе, сообщила пресс-служба Кремля.