Национальный референдум по выходу страны из антироссийских санкций требуют провести в Словакии. Петицию подписали уже свыше 160 тысяч человек – об этом заявили в оргкомитете акции. Всего же необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.

С инициативой выступили представители словацких политических партий и получили поддержку различных общественный организаций, журналистов, правозащитников. По их мнению, пакеты ограничений против Москвы, в конечном счете, сильно бьют по жителям и предприятиям Словакии.

"После очевидного неизбежного поражения бандеровского режима на Украине, который позволил коллективному Западу втянуть себя в эту войну - кстати, эта война длится уже 10 лет, а не тысячу дней - все понимают, что однажды эта война закончится. И нам придется расплачиваться перед США за ленд-лиз. Из-за огромных экономических проблем Киев вынужден будет объявить себя банкротом. И именно страны Евросоюза должны будут в итоге гасить эти долги", - отметил Павол Слота, лидер политической партии "Дом-национальная партия".