Шольцу вынесли вотум недоверия

Канцлера Германии Олафа Шольца лишили доверия. Вотум вынесли депутаты бундестага. Это решение открывает путь к досрочным выборам в феврале, сообщила председатель парламента ФРГ Бербель Бас.

Вотум недоверия принят большинством голосов: против канцлера проголосовали 394 из 717 депутатов. По регламенту, для принятия решения требовалась поддержка минимум 367 депутатов.

Запрос о доверии направил сам канцлер 11 декабря. Досрочные выборы будут назначены из-за отсутствия вотума доверия правительству и предстоящего роспуска парламента президентом страны. Голосование, предположительно, назначат на 23 февраля 2025 года, передает РИА Новости.