Политический кризис в Германии набирает обороты

Бундестаг большинством голосов лишил канцлера ФРГ Олафа Шольца доверия. Тем самым открыт путь для досрочных парламентских выборов в феврале будущего года. Шольц в своей речи на заседании нижней палаты парламента пообещал, что, пока он является главой кабмина страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus.

Сегодняшний политический спектакль в Бундестаге заранее был расписан. Сначала перед депутатами появился канцлер. Вопрос о доверии парламент рассматривает по его же инициативе. Зачем это нужно Олафу Шольцу, ни для кого не секрет.

"Выборы - вот моя основная цель. Они позволят определить для наших граждан новый политический курс", - сказал он.

Пока Шольц говорил, часть зала аплодировала, другая - демонстративно хохотала. Более унизительного выступления перед Бундестагом в биографии политика, вероятно, не было. Без отказа парламента в доверии он не смог бы принять участие в досрочных выборах. Но ведь голосовали против канцлера его бывшие соратники.

По протоколу незамедлительно после заседания канцлер, которого лишили доверия, должен встретиться с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы тот объявил о роспуске Бундестага: только после этого можно организовать внеочередные выборы. Фактически - политический кризис разразился в республике в начале ноября, после скандала вокруг бюджета на следующий год, расколовшего коалицию. На самом деле проблемы начались куда раньше. В Бундестаге идёт война всех против всех, где каждый за себя. Прямо накануне обсуждения вопроса о доверии канцлеру сразу несколько политиков дали интервью, где заявили - Германия "загнана в угол".

"Светофор" сам себя развалил. Мы наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во всё, но не справляется с обязанностями в решении таких важных задач, как, например, ограничение миграции. Это ведёт к нетерпимости, которая может дестабилизировать демократический ландшафт", - отметил Роберт Хабек, лидер партии "Зелёных".

Германия - страна экспортная. А её важнейшие рынки сбыта - американский и китайский - постепенно закрываются. Инфраструктура немецких предприятий ветшает. Запретив себе закупать дешёвый российский газ, власти заложили бомбу под экономику и социальную сферу.

Цены на энергию зашкаливают. 40% компаний планируют в следующем году сократить штат. Немец платит за электричество в 10 раз больше, чем россиянин. При этом Шольц хочет жить на "широкую ногу". Содержа армию мигрантов, "озеленяя" промышленность, выделяя миллионы евро Украине. В сегодняшней речи он её, конечно, упомянул: клялся и впредь оказывать Киеву поддержку. В "Альтернативе для Германии" крутят у виска, слыша его заявления.

"Европарламент требует от Германии, чтобы мы отправляли Киеву дальнобойные ракеты. И в эти последние дни на посту канцлера мы хотим, чтобы Шольц не отошёл от прежней позиции. Всем ясно, что Украина и с этим волшебным оружием войну не выиграет. И мы просим Брюссель нас в неё не втягивать", - говорит Тино Хрупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".

"При Меркель - было лучше". Так рассуждают сегодня многие. Её родной Христианско-Демократический союз в сознании граждан связан с успехами в экономике.

А возглавляет ХДС сегодня Фридрих Мерц - главный соперник Шольца, выдающийся русофоб. Он за поставку ракет Taurus Киеву. И в целом за обострение отношений Берлина и Москвы. На втором месте в результате досрочных выборов может оказаться "Альтернатива для Германии". Партия Шольца - на третьем месте. Следом - "Зелёные".

"Пройдёт ли движение Сары Вагенкнехт - 50\50. "Свободные демократы, скорее всего, не проходят. Партия "Левые" также. Велика вероятность создания большой коалиции ХДС и Социал-демократы. По иронии судьбы, Шольц станет вице-канцлером", - рассуждает Александр Камкин, заместитель директора Центра Германских исследований Института Европы РАН.

Уже известно: выборы состоятся 23 февраля. Вне зависимости от того, удастся ли к этому сроку сформировать новую коалицию.