Европейские политики в Брюсселе не имеют права ставить под сомнение волю грузинского народа. С таким заявлением выступил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Глава МИД сообщил, что Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против руководства полиции Грузии.

Сийярто сообщил венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Брюссель намеревался включить в санкционные списки высших офицеров грузинских правоохранительных органов. Венгерский дипломат подчеркнул, что грузинский народ на парламентских выборах выбрал консервативную, ориентированную на мир партию - а не те либеральные силы, за которыми стоял Брюссель. И Евросоюз не вправе подвергать это сомнению.

Сийярто подчеркнул, что никоим образом не поддерживал царившее на заседании "высокомерное и обидное отношение к Грузии". По словам главы венгерского МИД, Евросоюз в этом вопросе установил мировой рекорд политического лицемерия. Он подчеркнул, что в соответствии с международным правом нельзя ввести санкции в отношении страны только за то, что она решила отложить переговоры с ЕС до 2028 года, передает ТАСС.