Владимиру Зеленскому пора заключать соглашение по завершению конфликта на Украине. Ему следует готовиться к сделке, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что намерен приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. По крайней мере, по словам избранного президента, он попытается это сделать, передает РИА Новости.

Тем временем американские эксперты заявляют, что Зеленский должен оставить свой пост. Как подчеркнул бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, Зеленский не является законным президентом Украины, поэтому он должен уйти. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom аналитик подчеркнул, что нынешний украинский лидер — марионетка США. С ним будет покончено, когда Вашингтон решит, что его время вышло.