Европейская и американская пресса с тревогой сообщает, что многочисленные беспилотники разлетались над военными базами стран НАТО. И постоянно висят над секретными объектами. На борьбу поднимается Пентагон.

Беспилотники засекли над объектами в Нью-Джерси, Калифорнии и Великобритании. Публике начали скармливать версию о том, что русские наводнили небо своими дронами. В списке подозреваемых также - Китай, Иран. И инопланетяне.

Прекрасная история, загадка на загадке. Хочется, конечно, спросить: а что, систем ПВО ни у США, ни у Британии нет? Со спутников проследить, откуда все летит, нельзя? Фабрика фейков публику развлекает на разные лады. Вот сюжет CNN. Мужественная женщина-репортер Кларисса Уорд случайно заглядывает в застенки, где, как нам сообщают, Асад пытал людей. Нашла в закутке узника по имени Абдель Гарбал, который рассказал ей, что он - жертва режима. Месяцами не выходил из клетки, четыре дня не ел.

Выглядел узник поразительно ухоженным и совсем не изможденным. Сирийский информационный сайт, занимающийся проверкой фактов, обратил внимание и на то, что "жертва" даже не вздрогнула и не моргнула, впервые за несколько месяцев посмотрев на небо. Даже руководство CNN подивилось такой топорной липе и пообещало провести расследование. А совсем недавно Кларисса Уорд изображала жертву бойцов ХАМАС, которые якобы подстрелили ее за репортерскую смелость.

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