Трамп обвинил Эрдогана в свержении режима Асада в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп знает, кто стоит за новой властью в Сирии. Это Турция, заявил Трамп на пресс-конференции в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана очень умным человеком. Турция давно хотела свержения власти Башара Асада в Сирии, и Эрдоган получил это, приводит слова избранного американского президента Fox News. Те люди, которые вошли в страну, контролируются Анкарой, добавил Трамп.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Башар Асад отказался от переговоров с представителями Анкары, несмотря на множество попыток договориться о встрече. По его словам, сирийский лидер отверг все предложения.