Командующий РВСН заявил, что Россия близка к созданию ракет, сравнимых по мощи с "Орешником"

В России завершается разработка широкой линейки ракет, не менее эффективных, чем "Орешник" или "Авангард". Об этом во вторник, 17 декабря, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Каракаев также отметил, что в мире нет места, куда не способны долететь российские межконтинентальные баллистические ракеты.

По словам командующего РВСН, результативность усилий США по снижению боевых возможностей ракетных стратегических ядерных сил России "практически нулевая".