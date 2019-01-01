Бывший муж Анны Седоковой найден мертвым в Москве

В Москве найден мертвым бывший муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил суицид.

Тело мужчины обнаружили, по одним данным, возле его дома в столице. По другим сведениям, самоубийство он совершил в отеле, в который заехал накануне.

По данным Telegram-канала Baza, рядом с телом Яниса Тиммы лежал телефон, на экране которого были номер Седоковой и просьба позвонить ей.

Анна Седокова и Янис Тимма познакомились в 2019 году, спустя год они поженились. Отношения в паре были непростыми. Седокова признавалась, что они неоднократно расставались. В октябре 2024 года певица подала на развод. В начале декабря брак был расторгнут.

Незадолго до смерти Тимма публиковал в своих соцсетях депрессивные посты, в том числе с обвинениями в адрес Анны Седоковой.