Представлены новые герои СВО

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рядовой Данил Шарепа на одном из важных тактических направлений корректировал удары нашей артиллерии по противнику, который готовился перейти в наступление. Большая часть бронемашин и пехоты ВСУ была уничтожена, враг отступил.

Старший сержант Максим Стрелкин с сослуживцами попал под обстрел боевиков. Рискуя собой под массированным огнем и атакой FPV-дронов неприятеля, Максим оказал первую помощь раненым товарищам и вынес их в безопасное место, чем спас жизни наших бойцов.